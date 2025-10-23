Haberler

Gaziantep'te Polis Ekiplerinden Silah Denetimi: 6 Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri, 2 ayrı iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 6 silah, 4 şarjör ve 10 harddisk ele geçirdi. Harddisklerin kumar oynamada kullanıldığı tespit edilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 6 silah yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 ayrı iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, 4 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 10 harddisk ele geçirildi.

Harddisklerin kumar oynamada kullanıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
title
