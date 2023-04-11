Gaziantep'te pazar esnafı bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

GAZİANTEP'te, 250 pazarcı esnafı, satışlardan elde ettikleri bir günlük gelirlerinden topladıkları 250 bin lirayı depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep'te, Meyve ve Sebzeciler Dayanışma Derneği üyesi pazarcılar, depremzedelere destek olmak için 1 günlük gelirlerini bağışlama kararı aldı. Pazarcılar, bastırılan el ilanlarını sebze kasalarına yapıştırıp halkın da bilgi sahibi olmasını sağladı. Bir gün boyunca yapılan satışların ardından 250 pazarcı, biner lira bağış yapıp 250 bin lira topladı.

Depremzedelere destek için halkı da bilinçlendirmeyi istediklerini anlatan Köroğlu, "Geçtiğimiz haftadan bu yana duyarlılık çalışmamız devam ediyor. El broşürleri yaptırdık, vatandaşlarımıza dağıttık. Satışlardan kalan kazancın depremzedelere gideceği yönünde tezgahlara ilanlar ve broşürler astık. Müşterilerimiz bu duyarlılığa kayıtsız kalmadı ve depremzede vatandaşlar için olunca esnaf vatandaş el ele verdi. Bu durumu öğrenip, özellikle gelip pazardan alışveriş yapanlar oldu. Bu da bizi mutlu etti, esnaflarımızın depremzede vatandaşlarımıza destekleri bundan sonra da devam edecek" dedi.