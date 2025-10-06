Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, motosiklet kaskıyla öldürüldü

60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü.

SEVGİLİLERİ UYARDI, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu düşündüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı. Uyarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMA KASKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle M.C.A., elindeki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'ya vurdu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayıkçı, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgede yaptığı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda M.C.A. ile E.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.