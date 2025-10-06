Haberler

Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, motosiklet kaskıyla öldürüldü

Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, motosiklet kaskıyla öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü.

SEVGİLİLERİ UYARDI, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu düşündüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı. Uyarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMA KASKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle M.C.A., elindeki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'ya vurdu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayıkçı, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgede yaptığı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda M.C.A. ile E.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

Ooo elleri dert görmesin reisin bunların hepsine lazim aynı muamele

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet aksoy:

başınagelsin inşallah

yanıt65
yanıt3
Haber Yorumlarıali tartan:

Sana da lazım tez vakitte sen hangi parkta yiyişiyon gelelim

yanıt44
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

uygunsuz davranmış diye bulaşmanın alemi ne millette saygı ar edep kalmamışki geçen hafta taramvaya bindim eşek kadar şahıslar çocuklarını koltuğa yanlarına oturtmuş büyükler ayakta duruyor tartışmamak için hiç sesimi çıkarmadan ilerlere gittim toplum bozuldu büyük hırsızlık yolsuluk rant talan yağma peşkeş yapar küçüğün hakkını geleceğini çalar büyüklüğünü göstermezse ne saygı ne sevgi kalır

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Cem:

Ahirzamanın zirvesindeyiz...Doğrusunu Yüce Allah bilir ancak kıyamet çok yakın. Tüm alametler çıktı bitti neredeyse. Rabbim cümle gerçek iman sahiplerini ahirzamanın fitne, afet ve musibetlerinden korusun.Birkaç sene önce belediye otobüsünde 70 yaşlarında birisinin kendisinden daha yaşlı bir adama yerini verdiğini görünce kendisine yeri siz mi verdiniz, ne mutlu sizin gibi insanlara şahitlik edene deedemez 20 li yaşlarda bir kadın ona laf dokunduramayacağımı belirtip neredeyse sözle beni dövdü.

yanıt16
yanıt1
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında kan donduran olay! Kaçarken kafasına sıktı

Sokak ortasında kan donduran olay! Kaçarken kafasına sıktı
Evine giden yıldız futbolcu gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Yıldız futbolcuyu ayı kovaladı
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular iptal edilen bu golde tereddütsüz görüş belirtti
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.