2 yaşındaki çocuğu tokatlayan öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen hakkında karar verildi.

ANNESİ FARK ETTİ

Anne G.Ö, merkez ilçede özel kreşte eğitim gören çocuğu M.D.Ö'nün yüzünün kızardığını fark edince şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden, uyutmaya çalıştığı sırada çocuğa tokat attığı belirlenen B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"UYUMAYA BAĞLI BİR İZ OLABİLİCEĞİNİ SÖYLEDİ"

Çocuğuna yapılan şiddeti anlatan anne Gülersu Gündoğdu Özkan, "Çocuğum konuşamıyor 21 aylık daha kendini ifade edemiyor. Daha öncesinde bir iki kez böyle dudağında, kafasında çizik vardı. Ama ben buna ihtimal vermedim. Oynarken ya da arkadaşlar arasında olabileceğini düşündüm. Öğretmen beni aradı. Uyumaya bağlı bir iz olabileceğini söyledi. Ben kendisine uykuya bağlı bir izin geçeceğini söyledim. Çünkü beni aradığında uyku üzerinden 40 dakika falan geçmişti. Fotoğraf atmasını istedim. Bana attığı fotoğrafta net değildi. 5 dakika sonra zaten eşim gidip oğlumu aldı. Bana fotoğraf attı. Fotoğrafta parmak izi vardı. Ben ona benzettim o zaman biz alıp hastaneye götürdük. Darp raporu aldık. Sonrasında kreşle de görüştüm. Görüntüleri izlettirmelerini söyledim. Uyuyorken baktım sağ tarafında uyuyor. Eli altında kalmamış, darbe aldığı yanak da sol yanak. Ben de onu da belirttim oradakilere. Asla beni ciddiye almadılar. Böyle bir şeyin olamayacağını, benim abarttığımı, çocuğumun teninin çok hassas olduğunu söylediler. Ufacık bir şeyde şiştiğini belirttiler. Bunun üzerine biz ertesi gün zaten gereken işlemlere başladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık talimatıyla görüntüler alındı, izlendi. Davanın takipçisiyim. Gereken neyse yapılacak. Bütün merci yargı makamları da elinden geleni yapıyor. Bakanlık da bizimle iletişime geçti. Herkes gerekli duyarlılığı gösteriyor" şeklinde konuştu.

"KREŞTEKİ YETKİLİLER BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Kreşteki yetkililerin bu olayın yalan olduğunu söylediğini belirten anne Özkan, "Kreşteki yetkililer, ifadeleri alındığında benden şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Biz onları tehdit etmişiz. Hakaretlerde bulunmuşuz. Bu söylenenler yalan. Tarafımızdan kendilerine hiçbir şekilde ne bir şiddet ne bir hakaret veya tehdit söz konusu değil. Tabii ki öyle bir şey varsa yasal haklarını kullanabilirler" diye konuştu.