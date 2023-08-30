Gaziantep'te Otomobilde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

GAZİANTEP'te, seyir halindeyken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Halil Ç., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ç., 06 DKU 598 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin otomobile isabet ettiği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.