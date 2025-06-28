Gaziantep'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gaziantep'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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