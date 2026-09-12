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Gaziantep'te okulların ilk günü şehir içi toplu ulaşım ücretsiz olacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehir içi toplu taşıma araçları, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehir içi toplu taşıma araçları, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay ve Gaziray'ın da arasında yer aldığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Böylelikle okul giriş ve çıkış saatlerinde özel araç kullanımının azaltılmasının ve kent içi trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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