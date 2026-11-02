Gaziantep'te nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuk Heimlich ile kurtarıldı

Gaziantep'te nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuk Heimlich ile kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ailesiyle sıra beklerken nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuk, doktorun Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP'te hastanede ailesi ile birlikte sıra beklerken nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki Civan Aras Özkan, doktorun Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 1,5 yaşındaki Civan Aras Özkan'ın nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes alamayan Özkan'ın ailesi yardım istedi. Yardım üzerine gelen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı