Nizip'te muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı", Nizip ilçesinde mülki idare amirleri, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan başkanlığında Nizip Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, ilçenin genel sorunları, muhtarların talepleri ve kamu hizmetlerinin etkinliği ele alındı.

Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve Nizip Kaymakamlığı tarafından ilçede yürütülen projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Katılımcılar, muhtarların vatandaşla devlet arasındaki önemli rolüne dikkat çekerek, iş birliği içinde çalışmanın önemini vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.