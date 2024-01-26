Gaziantep'te Mevsimin İlk Karı Yağdı
Gaziantep'e sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzara oluştu. Trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
GAZİANTEP'e sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzara oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.