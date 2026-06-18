Gaziantep'te Metal İşleme Atölyesinde Yangın
Gaziantep'teki bir metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GAZİANTEP'te metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Küsget Sanayi Sitesi'ndeki metal işleme atölyesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı