Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (3)
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü.
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, okulda hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel