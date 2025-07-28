Gaziantep'te Mesire Alanlarına Giriş Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valiliği, yaz mevsimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla mesire alanlarına girişlerin 17 Ağustos'a kadar yasaklandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğince 17 Ağustos'a kadar kentteki mesire alanlarına giriş yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimi ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ülke genelinde büyük orman yangınlarının meydana gelmesi akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın korunması için giriş ve çıkışların belli saatler arasında serbest olduğu piknik alanlarına da (mesire alanları ve orman parkları) muhtelif risklerin bertaraf edilmesi adına 28.07.2025 tarihinden 17.08. 2025'e kadar giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Çay ocağında 'siyaset' konuşmayı yasakladı

Çay ocağında ilginç yasak! O konunun konuşulmasına izin verilmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi

10 numarayı Orkun'a kaptırınca çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.