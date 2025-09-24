Gaziantep'te Maddi İmkanları Yetersiz Öğrencilere Sınav Desteği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere sınav desteği verilmesi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, "2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlık amaçlı eğitime destek işbirliği protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, Gaziantep'te yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için kapsamlı destek programı hayata geçirilecek.

Akademik başarı düzeyi yüksek ancak maddi imkanları yetersiz öğrenciler, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sınav kitapçığı, yardımcı kaynak kitap ve ihtiyaç halinde basılacak ek kitapçıklardan ücretsiz yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Çeber, uygulamanın öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim şehri olmanın tesadüf olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Gaziantep'te binlerce kitap dağıtıldı, kütüphaneler açıldı. Biz 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 5 kez ölçme sınavı yapıyoruz. Böylece çocuklar zayıf yönlerini görüp kendilerini geliştirebiliyor. Bir öğrencimiz ilk sınavla beşinci sınav arasında başarı seviyesini yüzde 25 artırdığını söyledi. Bu çok değerli bir sonuç. Maliyetli ama doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Ayrıca öğrencilerin isteğiyle sorular daha zor hazırlanacak. Böylece gerçek sınava daha iyi hazırlanacaklar."