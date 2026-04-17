Haberler

Gaziantep'te kurumsal kapasiteyi güçlendirecek 3 proje hayata geçirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik 3 proje hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu'nun katılımıyla belediyenin başkanlık makamında protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında "Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi", "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ve " Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projeleri uygulanacak.

"Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi" projesi kapsamında, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personelin dijital ve geleneksel tanıtım yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesi artırılacak.

"Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerindeki mevzuata uyum düzeyi geliştirilecek.

" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projesi kapsamında da Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda doğal yaşam parkındaki enerji tüketimi analiz edilecek.

Projelerin, Gaziantep'in turizm kapasitesinin geliştirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinlik ve mevzuata uyumun artırılmasına, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesine katkılar sunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında