Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu. 20 gün boyunca özel eğitimden geçen 20 kişilik personelden oluşan kurban yakalama timi, dron desteği, kement ve uyuşturucu iğne ile bayramda kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak.

- Kurban yakalama timi göreve hazır

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak. Tim, her sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ellerinde uyuşturucu iğne atan tüfek ve kementle antrenman yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kurdu. 20 gün boyunca özel eğitimden geçen 20 kişilik personelden oluşan kurban yakalama timi, dron desteği, kement ve uyuşturucu iğne ile bayramda kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak.

Bayramda kesim öncesi ve esnasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan özel ekip, 20 gün boyunca eğitim aldı. Hayvanları hızlıca yakalamak için çeşitli eğitimler alan 20 kişilik ekibe, kement ile kurban yakalama ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de verildi. Time, Hayvanat bahçesinde bulunan bir dananın yakalanarak pratik eğitimi verildi.

153 hattına gelen ihbarlar değerlendirilecek

Bayram boyunca 153 ihbar hattına gelen kaçak kurban ihbarlarına gidecek olan dron destekli kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Aralarında veterinerlerin de olduğu tim, geçen yıl sahibinin elinden kaçan 62 hayvanı yakalayarak sahibine teslim etmişti.

"20 kişilik ekip kurduk"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kaçan danaları yakalamak için bir tim oluşturduk. Bu timimiz yaklaşık 20 kişiden oluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına kaçan danaları vatandaşlarımız bildirdiği zaman arkadaşlarımızda giderek bu danaları yakalayıp sahibine teslim edecek. Bu hizmetimiz tamamen ücretsiz olacak. Geçen sene de aynı şekilde kuruduğumuz tim kaçan 62 danayı yakalayarak sahibine güvenli bir şekilde teslim etmişti" dedi.

"20 günlük eğitim aldılar"

Kurban yakalama timinin 20 günlük bir eğitimden geçtiğini ifade eden Özsöyler, "20 günlük bir eğitim aldılar aynı zamanda hayvanat bahçemizde bulunan danalar var. Bu danaların yakalanması için eğitim alınıyor. Eğer kementle yakalayamazlarsa anestezi tüfeklerle bayıltarak vatandaşlara teslim edilecek" diye konuştu.