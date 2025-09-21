Haberler

Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) son gününde çeşitli lezzetler ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kebap ustaları ve tatlı yapımcıları büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) son gününde devam ediyor.

Festival Park'taki etkinliklerde çeşitli işletmeler tarafından kurulan stantlar, kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseliyor.

Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Selim Ali Bağcı, AA muhabirine, Adıyaman'dan festivali görmek için Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Festival Park çok güzel. Gaziantep'in lezzetlerinden tatma fırsatımız oldu. En çok kebap ve baklavasını tattım. Burası çok güzel gerçekten." dedi.

Döner ustası Yusuf Nacioğlu ise festivalin her yıl olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Daha çok çevre illerden insanlarımız festivale geldi. Bu yıl festivale yoğun bir katılım vardı. İnsanlarımız Gaziantep'in yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu. En çok da kebap tercih ediliyor."

Festival bugün Derya Uluğ'un konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Fenerbahçe kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçlar geldi...

Son sandıklar açılıyor! Fark çok az, işte anlık sonuçlar...
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle

Sonuç belli olmadan önce Saran'dan flaş hamle
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste

Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.