Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) son gününde devam ediyor.

Festival Park'taki etkinliklerde çeşitli işletmeler tarafından kurulan stantlar, kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseliyor.

Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Selim Ali Bağcı, AA muhabirine, Adıyaman'dan festivali görmek için Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Festival Park çok güzel. Gaziantep'in lezzetlerinden tatma fırsatımız oldu. En çok kebap ve baklavasını tattım. Burası çok güzel gerçekten." dedi.

Döner ustası Yusuf Nacioğlu ise festivalin her yıl olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Daha çok çevre illerden insanlarımız festivale geldi. Bu yıl festivale yoğun bir katılım vardı. İnsanlarımız Gaziantep'in yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu. En çok da kebap tercih ediliyor."

Festival bugün Derya Uluğ'un konseriyle sona erecek.