Kuaför kalfası, eski iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep'te bir kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, arkadaşlar arasında çıkan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında gerçekleşti. D.K. adı verilen zanlı gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17), daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı D.K. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla, iş yerinden izin alıp çıktı. Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. adlı erkekle karşılaştı. Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya'yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
