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Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren adam, intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti. Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

Gaziantep'te tartıştığı eşini silahla öldüren koca intihar girişiminde bulundu

YARALI ADAM İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bir anlık sinir nelere mal oluyor... yzık. Peygamberimizin sinirli iken yapmanız gerekneler için tavsiyelerini okuyun öğrenin faydası oluyor

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