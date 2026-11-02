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Gaziantep'te kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali hayatını kaybetti

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Gaziantep'te kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali hayatını kaybetti
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Gaziantep Tekstilkent Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hec Ali bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Hec Ali kurtarılamadı; polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Suriyeli Muhammed Hec Ali (19) hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hec Ali ve arkadaşları, kendi aralarında futbol oynarken yanlarına 5-6 kişilik grup geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammed, gruptan biri tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed, sağlık görevlileri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed Hec Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, çevredeki caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasındaki kavganın ardından Muhammed'in yere düştüğü görüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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