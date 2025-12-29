Haberler

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları kaplarken, sürücüler zorlu koşullarla karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamasaması ve güvenliğin sağlanması için tuzlama ve kar temizleme çalışmaları başlattı.

Gaziantep'te gece saatlerinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası buzlanma risklerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 45 tuzlama robotu, 17 greyder, 16 loder, 35 beko loder ve 21 kürekli ekip aracıyla görev yapıyor.

Ekipler, sabah saatlerinde başta ana arterler, toplu taşıma araçları güzergahı, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere ulaşım akslarını açık tutarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
