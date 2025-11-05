Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
- Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda kamyon ile otomobil çarpıştı.
- Çarpışmada aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt hayatını kaybetti.
- Cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.