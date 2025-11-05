Haberler

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

  • Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda kamyon ile otomobil çarpıştı.
  • Çarpışmada aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt hayatını kaybetti.
  • Cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Taş ocağındaki göçükten acı haber geldi
Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e soruşturma

Mitingin ardından Özgür Özel'e jet hızında soruşturma
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Genç öğretmenin korkunç sonu! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Galatasaray'dan Avrupa'da 12 yıl sonra bir ilk

Galatasaraylılar 12 yıldır bu anı bekliyordu
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Genç öğretmenin korkunç sonu! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

Savcılıktan açıklama geldi: Çıkan haberlere itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden bomba açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.