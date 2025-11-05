Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.