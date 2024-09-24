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Kamu Yönetiminde Etik İlkeleri Vurgulandı

Kamu Yönetiminde Etik İlkeleri Vurgulandı
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta kamu görevlilerinin halka hizmet bilinci, adalet ve etik ilkelerini gözetmesi gerektiğini açıkladı. Kamu hizmetinin kalitesinin, kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Güngör, kamu yönetimine güvenin artırılması için azimle çalışmanın önemine değindi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur." dedi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansına katılan Güngör, kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilincini, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınarak kamu yararını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu gücünü, kaynağını ve zamanını doğru, etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranılması gerektiğini hatırlatan Güngör şunları kaydetti:

"Her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bir toplumda kamu hizmetinin kalitesi kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle kamu görevlileri, hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalı, yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanmalı, etik davranış ilkelerinden taviz vermemelidir. Kamu kurumlarının başarılı, uyumlu, verimli çalışması, devlet gücünün olumlu bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki devleti güçlü kılan ve toplumu huzur ve güven içinde yaşatan adaletli yönetimdir."

Güngör, kamu yönetimine güvenin artırılması hususlarında ödün vermeden bir ve beraber olarak ülkenin güçlü geleceğini inşa etme yolunda azimle çalışmanın önemine değindi.

Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz da konuşma yaptı.

Konferans, eski Kocaeli Üniversitesi rektörü Sezer Komşuoğlu'nun "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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