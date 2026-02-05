Haberler

Gaziantep'te iş yerine ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan iki şüpheli, güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edilerek tutuklandı. Olay, gece saatlerinde motosikletle gelen şüphelilerin kepenkleri kapalı olan iş yerine ateş açmalarıyla gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesinde gece saatlerinde motosikletle gelen 2 şüpheli, kepenkleri kapalı olan iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kamera incelemesi sonrasında şüphelilerin M.K. ve K.İ. olduğunu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin önüne gelerek ateş açma ve sonrasında motosikletle kaçma anları yer alıyor.

