Gaziantep'te darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te önünü kestikleri iş insanından tehdit ve darp ile 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta saat 17.30 sıralarında M.E.A'nın önünü kesip darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen kişilerin adreslerini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 7 ev ve 2 işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatıldı.

Haber: Nuray UZATMAZ-Kamera: GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
