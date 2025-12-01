Gaziantep'te İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangına kimyasal maddelerin neden olduğu belirtildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın şantiye alanında bulunan elektrik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Depoda bulunan bazı kimyasal maddeler yüzünden küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel