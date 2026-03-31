Gaziantep'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinin himayesinde GSO'nun çalışmaları ve projeleri anlatıldığı toplantıda, kamu hizmetlerinin verimli sunulması, idarenin etkin işleyişi ve mevcut sorunların çözümü amacıyla çeşitli öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin şehirlerin gelişimi açısından rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da şehrin üretim kabiliyeti ve girişimci yapısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise kent sanayinin sürdürülebilir büyümesi için dijital dönüşüm, yeşil mutabakat ve nitelikli insan kaynağı konularını öncelikli alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve kurum müdürleri ile yöneticileri katıldı.???????

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı

ABD'ye bir Avrupa ülkesinden daha ret! Trump çıldıracak
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı