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Gaziantep'te öğrencilere 1.250 liralık kırtasiye desteği

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Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderlerine katkı sağlamak ve yerel esnafı desteklemek amacıyla "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi" ikinci kez hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderlerine katkı sağlamak ve yerel esnafı desteklemek amacıyla "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi" ikinci kez hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında düzenlenen protokol törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Bülent Uygur, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile ilgili oda başkanları katıldı.

Proje kapsamında ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.250 lira değerinde kırtasiye alışveriş kartı verilecek. Kartlar, Gaziantep Ticaret Odası ve Matbaacılar Odası'na kayıtlı yetkili kırtasiye işletmelerinde kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çeber, geçen yıl yaklaşık 15 milyon liralık kaynakla uygulanan projenin bu yıl 40 milyon liraya yakın devlet kaynağıyla sürdürüleceğini belirterek, hem öğrencilerin ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılamalarını hem de yerel esnafın desteklenmesini amaçladıklarını belirtti.

Çeber, hayırseverlerin de projeye katkı sunabileceğini, sağlanacak ilave kaynakla daha fazla öğrenciye ulaşılabileceğini ifade etti.

Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan birer konuşma yaptı.

Program, tarafların imza atması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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