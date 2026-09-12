Gaziantep'te iç sulara 1 milyon 98 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularımızı Balıklandırıyoruz Projesi" kapsamında Gaziantep'teki gölet ve barajlara 1 milyon 98 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Proje kapsamında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen yavru sazan balıkları, Gaziantep'teki iç suların balıklandırılması amacıyla kente tahsis edildi.

Tahsis edilen yavru sazan balıkları, Gaziantep'in 9 ilçesindeki 16 farklı noktaya bırakıldı.

İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı ile Güneş, Bayraktepe ve Türkbahçe göletlerine yaklaşık 20 bin, Nurdağı ilçesindeki Balıkalan ve Hamidiye göletlerine de yaklaşık 20 bin yavru sazan bırakıldı.

Proje kapsamında iç sulardaki balık popülasyonunun artırılması, amatör balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların balık tüketimine teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, iç su kaynaklarının korunması ve balık popülasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA