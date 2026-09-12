Haberler

Gaziantep'te iç sulara 1 milyon 98 bin yavru sazan bırakıldı

Gaziantep'te iç sulara 1 milyon 98 bin yavru sazan bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularımızı Balıklandırıyoruz Projesi" kapsamında Gaziantep'teki gölet ve barajlara 1 milyon 98 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularımızı Balıklandırıyoruz Projesi" kapsamında Gaziantep'teki gölet ve barajlara 1 milyon 98 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Proje kapsamında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen yavru sazan balıkları, Gaziantep'teki iç suların balıklandırılması amacıyla kente tahsis edildi.

Tahsis edilen yavru sazan balıkları, Gaziantep'in 9 ilçesindeki 16 farklı noktaya bırakıldı.

İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı ile Güneş, Bayraktepe ve Türkbahçe göletlerine yaklaşık 20 bin, Nurdağı ilçesindeki Balıkalan ve Hamidiye göletlerine de yaklaşık 20 bin yavru sazan bırakıldı.

Proje kapsamında iç sulardaki balık popülasyonunun artırılması, amatör balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların balık tüketimine teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, iç su kaynaklarının korunması ve balık popülasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

'Sanayide kız olmaz' diyenlere aldırmadı! 13 yaşında traktör tamir ustası oldu

'Sanayide kız olmaz' sözlerine aldırmadı! 13 yaşında tamir ustası oldu
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama