Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet olan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında çöp atma gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.