Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürler Mahallesi kırsalında devriye faaliyeti sırasında 2 şüphelinin bir şahsa ait tarım arazisindeki trafodan bakır kabloları çalarak taşıdıklarını belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerden A.E (35) ve D.E'yi (46) tarladan motosikletle taşırken suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı.
Olayda kullanılan motosiklete ve 1 adet av tüfeğine el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.