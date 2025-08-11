Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 28 Tutuklama

Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 39 zanlıdan 28'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) birimlerinde özel ekip kuruldu.

Şüphelilerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 28'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda 22 olay anlatıldı.