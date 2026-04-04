Gaziantep'te hatalı şerit değiştiren sürücülere ceza yazıldı
Gaziantep'te polis ekipleri, hatalı şerit değiştiren sürücülere yönelik denetim düzenledi. Son 10 günde 412 sürücüye toplam 419 bin 380 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Ekipler, son 10 gün içerisinde 412 araç sürücüsüne 419 bin 380 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman