Gaziantep'te Hafif Ticari Araçta 58 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonunda 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Gaziantep'te hafif ticari araçta 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta, 58 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel