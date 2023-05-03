Gaziantep'te Gençlik Oyunları ve Motosiklet Akrobasi Şovu

Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Gençlik Oyunları, Gaziantep Festival Park'ta düzenlenecek. Frizbi, Kule Yapma, Saka Su Oyunu, Tangram ve Bataklık gibi aktiviteler de yer alacak. AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik'in katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda toplumsal dayanışma ve sosyalleşme artacak.

SPOR Gaziantep'te gençlik oyunları ve akrobasi şov düzenlenecek

Gaziantep, (DHA) Türkiyenin en iyi motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat ve bir birinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Gençlik Oyunları, Gaziantep Festival Park'ta 7 Mayıs Pazar günü 1500-1800 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençlik Oyunları kapsamında hem eğlence hem de görsel şovların yanı sıra Frizbi, Kule Yapma, Saka Su Oyunu, Tangram ve Bataklık gibi ferdi katılımın yapılabileceği aktiveteler de düzenlenecek.

Gençler arasında toplumsal dayanışma ve sosyalleşmeyi artıracak organizasyonda katılımcılar keyifli ve mutlu anlar yaşayacak.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik'in katılımıyla Anadolu Doğa ve Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyonda birbirinden farklı etkinliklerin yapılacak ve ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat motosiklet şovu ile tüm hünerlerini sergileyip katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.