Haberler

Gaziantep'te "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye gidiyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye gidiyor.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde bugüne kadar 253'üncü bin öğrenciyi ve vatandaş ecdadıyla buluşturuldu.

Milli ve manevi aşılamak olan şuurlu ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Göreve geldikten sonra Şahinbey ilçesindeki tüm gençlerin Çanakkale'yi ziyaret etmelerini istediğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin 100. yılı münasebetiyle gençlerimizi hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın sırasıyla Çanakkale'ye götürdük. Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak sağlamak istedik."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.