Gaziantep'te "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi devam ediyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye gidiyor.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde bugüne kadar 253'üncü bin öğrenciyi ve vatandaş ecdadıyla buluşturuldu.

Milli ve manevi aşılamak olan şuurlu ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Göreve geldikten sonra Şahinbey ilçesindeki tüm gençlerin Çanakkale'yi ziyaret etmelerini istediğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin 100. yılı münasebetiyle gençlerimizi hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın sırasıyla Çanakkale'ye götürdük. Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak sağlamak istedik."