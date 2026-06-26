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Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te fuhşa teşvik ve aracılık suçuna yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 29 milyon lira para girişi tespit edildi.

Gaziantep'te, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı suçtan cezaevinde bulunan bir şüphelinin de aralarında olduğu 10 zanlı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

MASAK raporunda, şüphelilerin hesap hareketlerinde 29 milyon 892 bin 596 lira para girişi ve 27 milyon 364 bin 534 lira para çıkışı tespit edildi.

Adli makamca şüphelilerin hesaplarına bloke konulduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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