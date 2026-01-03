Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis hapis cezası bulunan J.M'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
