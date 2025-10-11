Gaziantep'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Kudüs Platformu işbirliğinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Programa destek amacıyla 100'e yakın motosiklet sürücüsü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda toplanan motosiklet sürücüleri, Şahinbey Millet Camisi'ne kadar kortej yaptı.

Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş ise Türk ve Filistin bayraklarıyla Şahinbey Millet Kütüphanesi önüne kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin'e destek sloganları atıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, Gazze'de insanlık dramı ve katliam yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"67 bin Filistinli kardeşimiz Gazze'de şehit oldu. 200 binden fazla yaralı kardeşimiz var. Şehit olanların 3'te biri çocuk. Savaşın bir hukuku var. Zalim İsrail, ne hukuk tanıyor ne de hak tanıyor. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi sadece bombalar altında öldürmeyip açlığa da mahkum ediyor. İki yıldan beri Gazze'deki kardeşlerimiz imanlarıyla mücadele verdi. Yaklaşık 30 bine yakın İsrail askerini devre dışı bıraktılar. Allah, Filistinli kardeşlerimizden razı olsun."

Filistinlilerin hem yoklukla hem de savaş ile mücadele ettiklerini dile getiren Tahmazoğlu, Filistinlilerin her şeyleri yıkılmalarına rağmen asla vatanlarını terk etmediklerini ifade etti.

Duruş ve taraflarını belli etmek adına Kudüs Platformu ile birlikte yürüyüş etkinliği düzenlediklerini dile getiren Tahmazoğlu, "Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ben inanıyorum ki zafer Filistinlilerin olacak. Çünkü İsrail'in iki yıldan beri bombalamalarına rağmen teslim olmadılar, mücadelelerini sürdürdüler. Sonunda ABD ve İsrail olmak üzere hepsini masaya oturtmaya mahkum ettiler." diye konuştu.

"Biz Gazze'nin yeniden imarında Şahinbey Belediyesi olarak hazırız"

Savaştan önce Şahinbey Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olduklarını aktaran Tahmazoğlu, "Daha önce Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans gönderdik. Mazot ve nakit desteğinde bulunduk. Ramazan ayında iftar verdik. 20 milyon lira nakit para gönderdik ancak paranın bir kısmı ulaştı bir kısmı ulaşmadı. Biz Gazze'nin yeniden imarında Şahinbey Belediyesi olarak hazırız. Oranın yeniden imar edilmesi için belediyemizin imkanlarını seferber ederek inşallah orada olacağız. Çünkü zaten kardeşlerimiz. Biz hazırız. Cumhurbaşkanı'mıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Toplumsal Kalkınma ve Girişimci Derneği Genel Başkanı Mehmet Aytaç ise 100'e yakın motosiklet ile yürüyüşe destek verdiklerini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Şahinbey Millet Camisi'ne kadar kortej yapacağız. Bu duruşumuz ile Filistin halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.