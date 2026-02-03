Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına, 17 araçla 40 personel müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.