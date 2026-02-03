Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına 17 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına, 17 araçla 40 personel müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
