Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı

Gaziantep'te yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla yapılan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen üst geçitle bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Üst geçitin, 50 metre uzunluğunda ve 5,70 metre yüksekliğinde olduğu aynı zamanda engelli vatandaşların kullanımı için çift taraflı asansör sistemi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçitlerin yaya güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle üst geçidi yaptıklarını ifade etti.