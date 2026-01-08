Haberler

Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı

Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen Abdülhadi Çelik Üst Geçidi, yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla hizmete girdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçidin hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını açıkladı.

Gaziantep'te yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla yapılan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen üst geçitle bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Üst geçitin, 50 metre uzunluğunda ve 5,70 metre yüksekliğinde olduğu aynı zamanda engelli vatandaşların kullanımı için çift taraflı asansör sistemi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçitlerin yaya güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle üst geçidi yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı