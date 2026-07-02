Haberler

Dört ülkeden gençler ve uzmanlar E-Spor Zirvesi'nde Gaziantep'te buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAÜN koordinatörlüğünde Gaziantep'te düzenlenen E-4PROSPERITY E-Spor Zirvesi'nin açılışı yapıldı. Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Karadağ'dan katılımcıların yer aldığı etkinlikte e-sporun gençlerin eğitim ve istihdamına katkıları ele alındı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen E-4PROSPERITY E-Spor Zirvesi'nin açılışı yapıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen E-4PROSPERITY Projesi'nin final etkinliği niteliğindeki zirve, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Karadağ'dan proje ortakları, uzmanlar ve gençleri Gaziantep'te bir araya getirdi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen açılış programında, e-sporun gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal gelişimine katkıları ile uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Program kapsamında "E-spor ve Sağlık" ile "E-spor ve Aile" başlıklı paneller düzenlenirken, proje ortakları yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Zirvenin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi'nde düzenlenecek mini turnuva ile sektör profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar