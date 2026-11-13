Gaziantep'te drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi, 140 bin lira ceza verildi

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Gaziantep'te okul önünde drift attığı belirlenen aday sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önünde drift atan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu araç sürücüsü tespit edildi.

Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Kaynak: AA