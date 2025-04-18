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Gaziantep'te devlet memuruna "tehdit ve hakaret" suçundan tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı

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Gaziantep'te sosyal medyadan devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan muhtar, görevden uzaklaştırıldı.

Gaziantep'te sosyal medyadan devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan muhtar, görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle devlet memurunu tehdit ettiği tespit edilen Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf Keçel'in, yürütülen adli soruşturma kapsamında 12 Nisan'da tutuklandığı hatırlatıldı.

Yürütülen idari soruşturma doğrultusunda da muhtarın Şehitkamil Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, birinci aza olan Halil Sezer'in muhtar olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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