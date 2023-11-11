GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu ve törenle hayatını kaybeden 3 bin 985 kişi adına fidan dikildi.

Gaziantep'te, depremde hayatını kaybedenler için 3 bin 985 fidan dikildi

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu ve törenle hayatını kaybeden 3 bin 985 kişi adına fidan dikildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında; depremde hayatını kaybedenler için orman oluşturuldu. İslahiye'nin Değirmencik Mahallesi'nde oluşturulan alanda düzenlenen etkinliğe; İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. Törende oluşturulan 2 hektarlık ormanlık alana, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 1435 kişi adına birer fidan dikilerek can suyu verildi.

Nurdağı ilçe kırsalında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde da Nurdağı Kaymakam İsmail Alsancak ile protokol üyeleri ve öğrenciler 3 hektar alana oluşturulan ormanlık alanda depremde hayatını kaybeden 2 bin 550 kişi için birer fidan dikildi.

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