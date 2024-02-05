Gaziantep'te deprem yıl dönümü nedeniyle okullar tatil

GAZİANTEP Valiliği, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezle depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 06 Şubat 2024 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.