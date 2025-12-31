Haberler

Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-30 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 11'i savcılıktan serbest bırakıldı. 5 zanlının ise işlemleri sürüyor.

