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Gaziantep'te çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından konteyner kentte barınan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan Umut Evi Destek Merkezi'nde 500'e yakın çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar, gösteri ve çeşitli atölyelere katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından konteyner kentte barınan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan Umut Evi Destek Merkezi'nde 500'e yakın çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar, gösteri ve çeşitli atölyelere katıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sosyal Komite Kurucusu Sezen Akınal Bulut, yaptığı açıklamada, etkinliklerle depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe, İslahiye Koordinatör Kaymakamı Muhammed Ali Çınarka, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Acıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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