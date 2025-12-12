Gaziantep'te Demir Korkuluklara Başından Asılı Kalan Çocuk Kurtarıldı
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir çocuk, balkonun demir korkuluklarında baş kısmından asılı kaldı. Bir mahalleli tarafından kurtarılan çocuk, düşme tehlikesinden son anda kurtarıldı.
GAZİANTEP'te evin balkonun demir korkuluklarında baş kısmından asılı kalan çocuk, mahallede bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Vatandaşın çocuğu kurtarma anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Olay, dün Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı. Düşme riske olan ve çığlık atan çocuğu gören mahalleden bir vatandaş, yardıma koştu. Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı. Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
