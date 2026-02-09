Haberler

Gaziantep'te Çevre Bilinci Etkinliği

Güncelleme:
Gaziantep'te öğrencilere çevre bilinci oluşturulması amacıyla doğada etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında Şehit Hasan Aslan İlkokulu öğrencileri için Beykent Şehitkamil Ormanı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehitkamil Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikte ormanlık alanda temizlik yapıldı, doğada yaşayan kuşlar için ise yuva yapıldı ve yem bırakıldı.

Öğretmen ve gönüllülerin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler çevre bilincini doğada öğrendi.

Projenin yürütücüsü öğretmen Adile Pekşen, çevre etkinliği, doğa sevgisinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, doğaya bırakılan atıkların, canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Öğrencilerimizle birlikte toplanan atıklarla doğanın nefes almasına katkı sağladık. Ayrıca ağaçlara asılan kuş yuvaları ve bırakılan yemlerle kuşlar için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Sadece çevreyi temizlemekle kalmadık, öğrencilerimize sorumluluk alma, duyarlı olma ve doğayı koruma bilinci kazandırıldı. Yaparak ve yaşayarak öğrenilen bu çalışmalar, çevre bilincinin kalıcı hale gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu tür etkinlikler çocuklarda doğa sevgisini arttırıyor ve çevreyi koruma konusunda daha duyarlı oluyorlar."

